Cinghiate e pugni al vigilante dopo il furto, arrestato marocchino

GENOVA – Nella serata di domenica 3 agosto 2025 in via Adamo Centurione, traversa di via del Lagaccio, i poliziotti hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

L’uomo si è presentato all’interno dell’esercizio commerciale in compagnia di altri due soggetti, attirando l’attenzione di un vigilante, che l’ha osservato mentre asportava numerosa merce per poi avvicinarsi alle casse e pagare solo un pacco di biscotti. Dopo essere stato invitato a consegnare la merce sottratta, il 35enne ha tentato la fuga, percorrendo in salita via Centurione, inseguito dal vigilante, che lo ha raggiunto pochi metri dopo, alla fine della strada priva di sbocchi.

Vistosi braccato, l’uomo si è tolto la cintura dei pantaloni, colpendo l’altro sul fianco e sulla schiena, sferrandogli di seguito un pugno al viso. Poi ha lanciato la borsa contenente la refurtiva in un giardino sottostante e ha scavalcato la ringhiera posta a protezione con l’intenzione di lanciarsi di sotto, nonostante il dislivello molto elevato.

Gli agenti, giunti nell’immediatezza, hanno trovato i due attaccati alla balaustra: il vigilante, posizionato sul lato strada, stava trattenendo il 35enne per non farlo cadere giù. È stato necessario l’ausilio di personale della Polfer e dei vigili del fuoco per metterlo in sicurezza. Il 35enne è stato giudicato con rito direttissimo.

