Tratta di esseri umani, latitante romeno arrestato a Cagliari

CAGLIARI, 04 AGO – Stava trascorrendo le vacanze in una struttura ricettiva di Cagliari ma era ricercato dal 2014 per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. I carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 49 anni, ricercato a livello internazionale in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nel 2014.

L’uomo è stato individuato dopo una serie di verifiche e indagini condotte dalla Squadra Catturandi dei carabinierI. Il 49enne, secondo le accuse era promotore di un gruppo criminale che operava tra Romania e Italia nei primi anni 2000.

“Secondo quanto accertato dalle autorità romene – spiegano dall’Arma – l’organizzazione criminale da lui capeggiata era dedita allo sfruttamento di connazionali condotti in Italia: alcuni venivano costretti a commettere furti nei negozi della città di Genova, mentre altri – in particolare donne – venivano avviati alla prostituzione”. La Corte d’Appello del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto del romeno e ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di pronuncia definitiva. (ANSA)