Guterres: “molti report ONU non vengono letti”

Un rapporto delle Nazioni Unite che cerca modi per migliorare l’efficienza e ridurre i costi ha rivelato: i rapporti delle Nazioni Unite non sono molto letti

Venerdì il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha informato i paesi in merito al rapporto, prodotto dalla sua riforma UN80 , incentrata sul modo in cui il personale delle Nazioni Unite attua migliaia di mandati conferiti loro da organismi quali l’Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza.

L’anno scorso ha affermato che il sistema delle Nazioni Unite ha supportato 27.000 riunioni con la partecipazione di 240 organismi e che il segretariato delle Nazioni Unite ha prodotto 1.100 relazioni, con un aumento del 20% rispetto al 1990.

“L’enorme numero di riunioni e resoconti sta spingendo il sistema, e tutti noi, al punto di rottura”, ha affermato Guterres.

“Molti di questi report non sono molto letti”, ha affermato. “Il 5% dei report più scaricati viene scaricato più di 5.500 volte, mentre un report su cinque ne riceve meno di 1.000. E scaricare non significa necessariamente leggere”.

Guterres ha lanciato la task force UN80 a marzo, mentre l’ONU, che quest’anno compie 80 anni, si trova ad affrontare una crisi di liquidità per almeno il settimo anno consecutivo, perché non tutti i 193 stati membri dell’ONU pagano per intero o puntualmente le loro quote obbligatorie.

Il rapporto pubblicato dalla task force nella tarda serata di giovedì riguarda solo uno dei numerosi aspetti della riforma perseguiti. Tra i suggerimenti avanzati da Guterres venerdì: “Meno riunioni. Meno relazioni, ma in grado di soddisfare pienamente i requisiti di tutti i mandati”.

www.reuters.com