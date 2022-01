Ricardo Delgado a PIAZZA LIBERTA’

Ricardo Delgado, il ricercatore spagnolo che ha scoperto l’ossido di grafene nei “vaccini”, sabato 22 gennaio sarà ospite a PIAZZA LIBERTA’.

Puntata speciale quella di sabato prossimo a PIAZZA LIBERTA’ il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia (direttore di ImolaOggi.it) che va in onda in diretta il sabato alle ore 20 su Canale Italia Dt83 e vedrà ospite il ricercatore Ricardo Delgado Martìn che afferma di aver scoperto l’ossido di grafene nei cosiddetti vaccini.

Delgado è il fondatore de La Quinta Columna un canale di informazione scientifica, è laureato in Statistica presso l’Università di Sevilla. Master di specializzazione in

Biostatistica. Post-laurea in Biologia della Salute: Microbiologia Clinica, Epidemiologia e Immunologia Clinica Applicata presso l’Università Europea Miguel de Cervantes. Esperto universitario in genetica clinica dell’Università Antonio de Nebrija. Attestato di contributo scientifico dell’Università di Sevilla e del S.I.P.I.E.

Delgado è il ricercatore che, grazie alla collaborazione del Prof. Campra, ha scoperto che la covid-19 è una sindrome da irradiazione acuta causata dall’introduzione di ossido di grafene nel corpo umano.

La Quinta Columna sostiene la tesi che la malattia covid-19 NON sia causata da un virus (mai isolato, mai identificato, come tra l’altro dichiarato da almeno 140 istituzioni scientifiche e governative nel mondo. ndr), ma da radiazioni elettromagnetiche; tra queste il 5G.

Delgado afferma che le inoculazioni di ossido di grafene hanno avuto inizio già nel 2019 con i vaccini antinfluenzali, che è radio-modulabile e alimenta di energia le microstrutture tecnologiche, indispensabili per spianare la strada al Nuovo Ordine Mondiale i cui obiettivi, come ormai sanno anche i sassi, sono la depopolazione ed il controllo globale.

In Spagna, è stata promossa una campagna di sensibilizzazione su questo studio che è stata chiamata IO LO SO. L’iniziativa sta ottenendo un grande successo.

Il dott. Delgado sarà ospite a PIAZZA LIBERTA’ sabato 22 gennaio alle ore 20, nel programma di informazione e approfondimento condotto da Armando Manocchia, che va in onda in diretta nazionale su Canale Italia Dt83.

Condividi