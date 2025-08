Proposta bipartisan del Senato Usa: 54,6 miliardi per aiuti a Kiev

Una coppia di senatori bipartisan ha presentato una proposta di legge per stanziare 54,6 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina nei prossimi due anni, mentre la Russia intensifica i suoi attacchi e i negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti sono finora falliti.

Il provvedimento, proposto da Jeanne Shaheen, la principale senatrice democratica della Commissione per gli affari esteri, e alla repubblicana Lisa Murkowski, include miliardi di dollari per l’assistenza diretta agli armamenti, nonché fondi per ricostituire le scorte americane.

L’iniziativa ha poche possibilità di essere approvata dal Congresso, viste la precedente opposizione dei repubblicani all’invio di ulteriori aiuti a Kiev e alla luce della campagna del presidente Trump per tagliare la spesa pubblica, in particolare quella per gli aiuti esteri. Ma la sua presentazione arriva mentre il commander in chief ha significativamente cambiato posizione sugli aiuti a Kiev, approvando anche la fornitura di aiuti letali all’Ucraina da parte degli alleati europei e il reintegro delle loro scorte con armi americane. Alcuni repubblicani hanno seguito la svolta, manifestando il loro sostegno a questo ed altri sforzi per rafforzare le difese dell’Ucraina contro l’aggressione russa.

