Il piano americano è dominare il resto del mondo

di Paolo Sceusa – Ma perché i vari opinionisti dell’assenso come del dissenso fondano le loro sapute analisi e previsioni sui futuri equilibri mondiali, in base alle dichiarazioni di donaldo?

Uno che si auto accredita chiamando “truth” il suo twitter personale dove diffonde continuamente dalla sua boccuccia a Q affermazioni sempre contrastanti con le sue dichiarazioni precedenti.

“Mi alleo con putin!”

FUFFA: ma guardate i fatti, non ascoltate le dichiarazioni.

E i fatti, dalla 2a guerra mondiale in qua, dicono che gli usa hanno il programma di arrivare a dominare il resto del mondo, prima o poi, con qualsiasi mezzo.

Quindi, per gli usa, la Russia e la Cina rimangono i principali ostacoli da eliminare, prima o poi e con qualsiasi mezzo.

Le dichiarazioni e le intese di segno diverso, i prospettati accordi, vagheggiati da donaldo a giorni alterni, sono diversivi temporanei.

SONO FUFFA.

L’europa è un continente interamente militarizzato dalle basi americane. Non ha risorse. Solo storia, cultura, arte. Tutta roba di cui agli americani di potere importa ‘na sega.

L’europa è sacrificabile alla reazione russo-cinese contro le basi americane, che alle strette, prima o poi, arriverà.

Questa è la questione.

Non andate dietro alle ondivaghe dichiarazioni trumpettiere. Tenete il punto. il piano americano di dominio mondiale è e resta quello.

E l’italia ne è serva imbecille.

Chiunque dei vostri eletti obbedirà a questo schema.

Il resto è FUFFA.

Paolo Sceusa (già Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, Professore di Diritto)

https://t.me/SceusaP/3316