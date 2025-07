Podista di 35 anni stroncato da un malore

Mattia Sella, giovane podista di 35 anni, è stato stroncato da un malore che lo ha colto subito dopo essere giunto al traguardo

È accaduto a Thiene (Vicenza) nella serata del 30 luglio, durante la manifestazione sportiva “CorriinConca”. Si tratta di un percorso di 8 chilometri tra le vie di Thiene, molto partecipata dai residenti, che purtroppo si è conclusa in tragedia. Presso gli impianti Robur, dopo aver tagliato il traguardo Mattia si è appoggiato a una transenna, per poi cadere a terra.

Si è pensato inizialmente a uno svenimento, ma i medici e i volontari della Croce Rossa presenti sul posto si sono presto accorti che il 35enne era in arresto cardiaco. Nel frattempo dall’ospedale di Santorso è stata inviata anche un’ambulanza del Suem 118: per oltre 40 minuti i sanitari hanno provato a rianimare Sella, ma purtroppo alla fine il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del giovane.

Sconvolta la comunità locale, in nome della quale il sindaco Giampi Michelusi ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia di Sella.

www.today.it – foto archivio social