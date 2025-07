Israele: “uno Stato palestinese non si realizzerà”

Israele: “La creazione di uno Stato palestinese non si realizzerà”

Non sarà creato alcuno Stato palestinese in Medioriente. Lo ha ribadito con forza il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, sottolineando che “la pressione internazionale su Israele in questi giorni critici di negoziati per un cessate il fuoco e un accordo sul rilascio degli ostaggi ha già spinto Hamas a irrigidire le sue posizioni”.

Ministro Smotrich: è il momento per annettere Cisgiordania

Il ministro israeliano messianico Bezalel Smotrich ha fatto appello al primo ministro Benyamin Netanyahu affinché annetta la Cisgiordania, affermando che “non c’è momento più opportuno” di questo per farlo.

Rivolgendosi ai legislatori della sottocommissione per la Giudea e la Samaria (Cisgiordania) della commissione Esteri e Difesa della Knesset, il politico di estrema destra ha affermato che una mossa del genere servirebbe a correggere l’errore di ritirarsi dal blocco di insediamenti di Gush Katif a Gaza nel 2005. tgcom24.mediaset.it