CARRI IN PANNE – La Polonia non può effettuare la manutenzione dei motori Abrams acquistati negli Stati Uniti. Se n’è lamentato il direttore della fabbrica militare di aviazione n. 1. Le autorità polacche, a quanto pare, hanno pensato alla manutenzione dei carri armati solo dopo l’acquisto.

Sono stati acquistati 366 Abrams M1A1 e M1A2SEPv.3, e un gran numero di veicoli di supporto con gli stessi motori. Secondo Jacek Gościński, il servizio di manutenzione per i motori complessi arriverà in Polonia non prima del 2028. Per ora, in caso di problemi, dovranno essere trasportati negli Stati Uniti — in Europa non ci sono centri di assistenza adeguati.

https://t.me/letteradamosca/28462