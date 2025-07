Minorenne marocchino evade dal carcere Beccaria

Un detenuto di 17 anni è evaso dal carcere minorile Beccaria di Milano

Lo riferisce Aldo di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria. Il giovane di origini marocchine, era stato arrestato per rapina a mano armata. Stando a quanto appreso, sarebbe riuscito a scavalcare le inferriate del carcere. Attualmente non è noto l’orario in cui il giovane è riuscito a scappare. Sul caso indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di rintracciare il 17enne.

Ragazzino fugge dal Beccaria

“Il caso riaccende l’attenzione, che sembrerebbe sopita, sul Beccaria da sempre il più problematico tra gli Ipm e sulle evasioni che si ripetono coinvolgendo le carceri – commenta Di Giacomo -. Le evasioni e i tentativi di evasione sono aumentati del 300 per cento in pochi mesi a riprova che il problema della sorveglianza e quindi degli organici del personale penitenziario è la priorità delle priorità, perché come per il Beccaria in tutti gli istituti si approfitta della carenza di agenti, in troppi casi in 4 a sorvegliare 60-70 detenuti”.

“L’unico a non esserne consapevole – aggiunge – il sottosegretario Delmastro che continua a lanciare messaggi di ottimismo e a ripetere che è tutto sotto controllo. Le cronache di questi giorni ci riferiscono che sono già quattro le evasioni e i tentativi in una settimana. Quanto al Beccaria siamo in presenza di un istituto molto difficile in particolare per età e provenienza dei giovani detenuti”.

