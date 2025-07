Rissa tra stranieri a Pomigliano d’Arco, 51enne ucciso di botte

Una notte di violenza si è trasformata in tragedia a Pomigliano d’Arco, nel napoletano, dove un uomo di 51 anni, di nazionalità serba, ha perso la vita in seguito a una brutale aggressione avvenuta durante una rissa in strada.

La rissa a Pomigliano d’Arco

L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando una chiamata al 118 ha segnalato la presenza di più persone ferite in via Trieste, al civico 105. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già privo di vita: secondo i primi riscontri, il decesso sarebbe riconducibile alle gravi percosse subite durante lo scontro.

Coinvolte nell’episodio anche altre due persone, entrambe di origine straniera. Entrambe sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini. Sulla vicenda indagano i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola. Al momento l’ipotesi principale è quella di una violenta rissa degenerata, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le piste. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Probabilmente a provocare la rissa ci sarebbero dei futili motivi anche accentuati dall’uso di alcol.

