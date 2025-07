MELUZZI DOCET, terza puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

Sostituzione etnica o geopolitica?

Questa terza puntata di MELUZZI DOCET è estratta dalla trasmissione di PIAZZA LIBERTA’ andata in onda sabato 29 aprile 2023 su Byoblu.

“Siamo di fronte ad una sostituzione Geopolitica più che etnica; noi ci troviamo di fronte ad una forma estrema, direi quasi robotica, di divisione internazionale del lavoro. Gli italiani non si riproducono e quindi, progressivamente, gli immigrati recenti costituiscono, per un tempo breve, un esercito di lavoratori di riserva con basse aspettative sociali, basse aspettative salariali e, per potere continuare questo meccanismo, probabilmente l’elite, che malauguratamente conosciamo e che ci opprime, pensa ad una sostituzione permanente, cioè i flussi di migranti dovranno continuare.”