Meloni: ‘controproducente riconoscere ora lo Stato di Palestina’

“Essendo favorevolissima allo Stato della Palestina non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua costituzione“.Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in una dichiarazione pubblicata da “la Repubblica”.

“L’ho detto varie volte, anche in Parlamento” così come “l’ho detto alla stessa autorità palestinese e l’ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimeto dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo. Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto quando non lo è”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione a “Repubblica”. (Askanews)