Malore in vacanza, 36enne si accascia e muore

La vacanza alle isole Baleari è finita in tragedia. Francesca Ariazzi, 36 anni, è morta in ospedale dopo cinque giorni di agonia

Non si è più ripresa dal malore che l’ha colta all’improvviso mentre stava per tornare a casa dopo una vacanza con le amiche. Il 19 luglio scorso, la ragazza era appena scesa dal traghetto che da Formentera l’aveva riportata a Ibiza, insieme alle compagne di viaggio. Arrivata al porto, si è sentita male: si sarebbe accasciata a terra tra il panico e lo shock dei turisti presenti. Ha perso conoscenza e non si è più ripresa.

I soccorsi forse tardivi

I soccorsi sarebbero arrivati più tardi del previsto, secondo quanto riporta il Giornale di Brescia. Rianimata a lungo, Francesca Ariazzi si è ripresa a fatica ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Can Misses ad Ibiza. Qui è rimasta ricoverata per cinque giorni nel reparto di rianimazione, fino al tragico epilogo annunciato solo poche ore fa. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria locale e solo nei prossimi giorni si saprà qualcosa per il suo rientro in Italia.

www.today.it – foto Linkedin