Milano, violento pestaggio in metro: aggressori parlavano spagnolo

screenshot del video diffuso in rete

Violentissimo pestaggio in metro a Milano sulla banchina della stazione Conciliazione. Un episodio agghiacciante quello avvenuto intorno alle 6.30 di domenica 20 luglio quando due ragazzi, approfittando del fatto che non ci fosse nessuno, hanno preso di mira un uomo peruviano di 45 anni. Le scene, degne di ‘Arancia Meccanica’, sono state riprese in un video girato da un complice dei due picchiatori. E sono finite in rete.

La dinamica dell’aggressione in metro a Milano

Il filmato non è adatto a un pubblico sensibile. Ma permette di ricostruire con una certa precisione la dinamica e il movente del pestaggio. Nel video si vedono due giovani che appena scesi dal treno si avvicinano a un uomo che è seduto su una delle panchine della banchina e forse sta dormendo. Uno dei due ragazzi sembra volergli sfilare di dosso la t-shirt, poi nel giro di pochi attimi parte il pestaggio vero e proprio. I due prendono il malcapitato a calci e pugni, senza averne pietà, e continuano a colpirlo anche quando è a terra.

Il movente

Un calcio, violentissimo, raggiunge l’uomo alla testa. “Quítale la polo, no más” dice il giovane che sta riprendendo la scena ai due picchiatori. Ovvero: “Levagli solo la maglietta, non di più”. I tre parlano in spagnolo, ma con accento peruviano. Se la dinamica è agghiacciante, il motivo dell’aggressione non lo è da meno. L’uomo sarebbe stato picchiato solo perché indossava la maglia del ‘Club Universitario de Deportes’, una squadra di calcio che milita nella Liga 1 peruviana e viene chiamata anche ‘La U’. Un conoscente della vittima ha raccontato a MilanoToday che l’uomo si sarebbe limitato a medicarsi in casa e non ha denunciato l’episodio. Almeno in un primo momento. Nelle chat della comunità latina gira anche un video che mostrerebbe uno dei due aggressori esporre come un trofeo la maglia sfilata al

www.today.it