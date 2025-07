Bimbo di 8 anni multato in bici sulla ciclabile dopo essere finito contro un camion parcheggiato

Il camion parcheggiato a ridosso della ciclabile, poi l’incidente: il bimbo che perde il controllo della sua due ruote e finisce contro il mezzo (fortunatamente senza gravi conseguenze per il piccolo). Infine la chiamata alla polizia locale per segnalare quel parcheggio. È successo a maggio e nei giorni scorsi al bimbo è stata recapitata una multa di 38 euro e 45 centesimi per il sinistro.

La motivazione, come recita il verbale recapitato al bimbo e pubblicato da Prima Milano Ovest, è la seguente: “Il conducente del velocipede non manteneva il controllo del velocipide che conduceva e non era in grado di arrestarlo, compiendo le manovre necessarie per evitare l’ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità andando ad urtare contro il veicolo in sosta”.

Il padre del bambino: “Chiederò spiegazioni”

Il padre del bimbo ha detto che pagherà il verbale, ma tramite le colonne di Prima Milano Ovest ha detto che chiederà al comando di polizia locale quali siano le motivazioni della sanzione. Il genitore, infatti, ha precisato che il mezzo era posteggiato in posto dove non poteva stare.

Il sindaco di Lainate: “Applicato il codice della strada”

Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino di Lainate, Alberto Landonio. Il sindaco ha fatto sapere che i ghisa “hanno agito in modo corretto, rispettando quelle che sono le normative del codice della strada”. Landonio, inoltre, ha fatto sapere che è scattata una multa anche per il conducente del camion.

