Lascia l’auto con i finestrini aperti: multato

La saga delle multe strane si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta siamo a Fano dove un automobilista ha ricevuto una multa di 42 euro per aver lasciato la sua macchina con i finestrini aperti. Ebbene sì, in casi del genere il codice della strada parla chiaro. O quasi.

L’articolo in questione è il numero 158, comma 4. E così recita: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”. Inutile dire che lasciare i finestrini aperti può spianare la strada ai malintenzionati. Così almeno la pensano gli agenti della polizia locale che hanno multato il malcapitato.

La versione dell’automobilista e quella della polizia locale

L’uomo, da parte sua, ha denunciato la vicenda al Gazzettino facendo notare che per un divieto così poco conosciuto forse sarebbe bastato avvertire il proprietario anziché procedere subito con la sanzione. Non certo salatissima, è vero, ma comunque da saldare. L’importo, come detto, è di 42 euro, ma scende a 29 euro e 40 centesimi se viene pagato entro cinque giorni.

Ma dalla polizia locale non vogliono sentire ragioni. Come direbbero i latini: dura lex, sed lex. Il vicecomandante ha spiegato al quotidiano che la disposizione è importante e va rispettata. Chi lascia in sosta la propria auto, ha detto, “deve adottare tutte le cautele atte ad evitare l’uso improprio del veicolo da parte di terzi. Quindi niente finestrini o portiere aperte o freno a mano non inserito”.

www.today.it

