Unicredit ancora record, nel trimestre utile a 3,2 miliardi

L’utile netto di Unicredit nel primo trimestre Ã¨ cresciuto del 16,1% anno su anno a 3,2 miliardi

I ricavi, si legge in una nota, sono cresciuti del 5% anno su anno a 6,9 miliardi e i ricavi netti del 3,3% a 6,7 miliardi, assorbendo gli impatti negativi legati ai tassi, alle rettifiche su crediti e alla Russia. Si tratta del 21esimo trimestre consecutivo di crescita redditizia e miglior trimestre di sempre.

Unicredit ha “l’ambizione per l’utile netto del 2026 aumentata a uguale o superiore a 11 miliardi di euro”, si legge in una nota. La banca conferma inoltre le “ambizioni finanziarie per il 2028 e anche oltre, nonostante un contesto macroeconomico piÃ¹ complesso, sulla base della fiducia nella rapiditÃ della trasformazione, nei nostri punti di forza idiosincratici, e nella protezione senza pari garantita dalle linee di difesa”.

UniCredit ha riportato “un’altra serie record di risultati trimestrali in tutte le principali metriche finanziarie, dando prova della soliditÃ e della coerenza del nostro modello, e della esecuzione della nostra strategia”, afferma l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel. ANSA