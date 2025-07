Malore a bordo, muore sottufficiale della Marina di 35 anni

A portare via prematuramente, ad appena 35 anni, il capo di 3° classe Vincenzo Gorgoglione, originario di Policoro e cittadino di Montalbano Jonico, provincia di Matera, sarebbe stato un malore improvviso, che lo ha colto poco dopo la mezzanotte, durante la navigazione nel Mediterraneo a bordo della sua Unità navale.

Lunghe e complesse le manovre di rianimazione che i colleghi, addestrati, hanno effettuato sul corpo ormai esanime del maresciallo, per il quale, non c’è stato nulla da fare. Per conoscere le cause del malore che ha portato via sottufficiale lucano della Marina Militare, si dovrà aspettare il risultato dell’autopsia, ma intanto sono già tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto verso la famiglia Gorgolione.

“A nome mio personale – ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto – e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Capo di 3^ Classe Vincenzo Gorgoglione della Marina Militare, mancato a causa di un malore mentre prestava servizio in navigazione con la sua unità navale nel Mediterraneo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi della Marina Militare”.

Al Ministro Crosetto, hanno fatto eco tutte le autorità militari e civili, dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi: “Un uomo che ha servito con dedizione e onore la Marina Militare”.

Il maresciallo Gorgoglione, che lascia i genitori, Franco e Pina, e tre sorelle, ha lasciato un profondo vuoto nella comunità di Montalbano Jonico dove il sindaco, Giuseppe Di Sanzo, ha voluto esprimere via social il dolore di tutta la città alla notizia: “Ci raccogliamo in un abbraccio di comunità intorno ai familiari affinché sentano nel momento più triste la vicinanza di tutti noi ma anche l’onore e l’orgoglio della città di Montalbano Jonico per il servizio reso da Vincenzo Gorgoglione alla Repubblica Italiana.”

