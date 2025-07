Ravenna, 17enne accoltellato: fermato minorenne tunisino

Nuovo episodio di violenza in pieno centro storico a Ravenna, che ha coinvolto ancora una volta degli adolescenti

Nella notte tra martedì e mercoledì, attorno a mezzanotte in zona piazza Duomo, un ragazzo di 17 anni è stato colpito da una coltellata alla schiena. La dinamica esatta è ancora da chiarire, sta di fatto che un gruppo di giovani si trovava in piazza Duomo, quando improvvisamente uno di loro – anch’egli minorenne, un 17enne di origine tunisina – avrebbe ferito con un coltello il ragazzo, per poi fuggire verso via Cavour, dove è stato fermato dalla Polizia nei pressi di Porta Adriana.

Sul posto si sono precipitate anche le ambulanze del 118, che hanno soccorso il ferito – le cui condizioni fortunatamente non destano particolare preoccupazione – portandolo in ospedale e anche l’aggressore, che ha accusato un malessere. L’aggressione desta preoccupazione perché segue una escalation di episodi simili. Solo una settimana fa si è registrato un altro accoltellamento poco distante, in piazza Andrea Costa.

www.ravennatoday.it – foto ravennaedintorni.it

“Devo garantire l’incolumità di mio figlio minore”

Il video pubblicato dal padre del 17enne Lorenzo che ieri sera, a Ravenna, per difendere la sorella, è stato accoltellato alla schiena da un coetaneo tunisino.

Fermato dopo la fuga, il minorenne, già gravato da precedenti, è stato denunciato a PIEDE LIBERO e accompagnato presso la comunità dove era già affidato. Il tunisino avrebbe pure accoltellato un altro ragazzo due giorni fa.