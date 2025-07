Presidente Petro: ‘la Colombia deve uscire dalla Nato’

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato durante la Conferenza internazionale su Gaza conclusasi oggi a Bogotà che il suo Paese cesserà di essere l’unico partner globale latino-americano della Nato. Lo riporta il sito della rivista colombiana Semana.

“Dalla Nato dobbiamo uscire, non c’è altra strada”, ha dichiarato Petro aggiungendo che “la relazione con l’Europa non può più passare attraverso governi che tradiscono il loro popolo e stanno aiutando a lanciare bombe sui bambini”.

A comunicare l’ingresso della Colombia come partner globale della Nato era stato il 31 maggio del 2018 l’allora presidente uscente Juan Manuel Santos.

Nello stesso anno l’ex segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aveva ricevuto per la prima volta sia Santos che il suo successore Iván Duque. Durante colloqui ad alto livello presso la sede della Nato il 22 gennaio 2021 il viceministro degli Esteri colombiano Adriana Mejia, il viceministro della Difesa Jairo Garcia e i rappresentanti della Nato siglarono accordi su interoperabilità, cooperazione e sicurezza delle informazioni. ANSA – foto Ansa