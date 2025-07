Trump: “Non forniremo missili a lungo raggio a Kiev”

“L’amministrazione statunitense non intende fornire all’Ucraina dei missili a lungo raggio”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca.

Trump: Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg.

Casa Bianca: “Quella di Trump a Zelensky solo una domanda”

Il Financial Times ha interpretato male i commenti di Donald Trump a Volodymyr Zelensky: le sue dichiarazioni sono state prese fuori dal contesto. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. “Il presidente Trump stava semplicemente ponendo una domanda, non incoraggiando ulteriori” morti, ha aggiunto. Il Financial Times ha riportato che Trump ha chiesto a Zelensky se l’Ucraina poteva colpire Mosca e San Pietroburgo.

Trump: “Ucraina o Russia? Non sto dalla parte di nessuno”

“Non sto dalla parte di nessuno”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulla guerra della Russia in Ucraina, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

Trump: “Peccato se non si raggiunge accordo entro 50 giorni”

E’ un “peccato” se non si raggiunge un accordo fra le Russia e l’Ucraina entro 50 giorni. Lo afferma Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. tgcom24.mediaset.it – foto AFP