Caso Epstein, Trump: “roba noiosa, non capisco perchè possa interessare”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump respinge il rinnovato interesse pubblico per il caso di Jeffrey Epstein, definendolo “roba noiosa” alimentata da “fake news”, ma afferma che qualsiasi documento “credibile” dovrebbe essere reso pubblico. Trump ha incontrato la stapa alla Joint Base Andrews dopo essere sceso dall’Air Force One.

“Non capisco. Perchè dovrebbero essere interessati? Epstein è morto da tempo. Non è mai stato un fattore importante in termini di vita. Non capisco cosa ci sia di tanto interessante o affascinante. E sono state fornite informazioni attendibili. Non dimenticatevi che abbiamo attraversatiìo anni di caccia alle streghe di Mueller e di tutti i diversi dosier rubati che ertìano falsi.

Non capisco perchè il caso Epstein possa interessare a qualcuno. E’ roba piuttosto noiosa. E’ sistemato, ma è noioso e non capisco perchè continui ad andare avanti. Credo che solo persone cattive, comprese le fake news, vogliano portare avanti una cosa del genere. Ma informazioni attendibili lasciategliele pure. Qualsiasi cosa sia attendibilela sciategliela avere”. (ASKANEWS)