Prof. Sinagra: lettera aperta a papa Leone XIV

di Augusto Sinagra

Santità, mi rivolgo a Lei in tal modo come un Re lo si chiama “maestà”.

Sono un cattolico credente e sicuramente un cattivo praticante.

Credo in Dio prima ancora per ragioni razionali: guardo il cielo stellato e mi assale il mistero del principio e della fine, del tempo e dello spazio. Tuttavia, non considero Gesù Cristo un personaggio storico che ha cambiato la storia, ma credo in Lui come il figlio del Padre onnipotente creatore del cielo e della terra.

Ciò detto, devo dire che la Sua successione al Soglio di Pietro dopo la devastante esperienza del gesuita argentino che ha squassato la Chiesa Cattolica relativizzando ogni religione con la sua condotta tra lo scisma e l’eresia, aveva suscitato nuove speranze del ritorno della Chiesa al suo irrinunciabile Magistero: testimoniare la verità di Dio nell’osservanza dei Santi Evangelii.

Tale speranza trovava motivo anche nel fatto che Lei è uomo di cultura essendo laureato in matematica e dunque in una disciplina commista alla filosofia, a fronte del titolo di studio di perito chimico del gesuita argentino.

I primi segni del Suo Pontificato hanno nutrito questa speranza ma quel che è stato sconcertante è che Lei a Castelgandolfo celebrando il Sacramento della Eucarestia abbia affermato che “il mondo brucia” (con l’aggiunta di avere ricevuto ufficialmente nella Sua residenza estiva il famigerato cocainomane Zelensky responsabile di tutte le sofferenze del Popolo ucraino) e con ciò allineandosi alla falsa vulgata del cambiamento climatico e dunque piegando il Magistero nel suo appiattimento ad una mera e contingente politica che manifesta le sue finalità disumane. Mi riferisco all’Agenda 2030 dell’ONU.

Vede, Santità, la Chiesa Cattolica non è cosa pari ad una ONG o a qualsiasi altra Organizzazione Internazionale di Stati.

La delusione che Lei ha provocato nei fedeli è stata grande e Lei è venuto meno ai doveri del primo Pastore, lasciando che il gregge si disperda ancora di più.

Lei poteva ben evocare il Povero di Assisi e le sue Lodi a Dio Padre Onnipotente per il dono della meravigliosa natura che ci ha dato e che noi abbiamo il dovere di preservare nel Suo nome. Lei è andato oltre e in una direzione sbagliata, appiattendo il Magistero e il Suo Pontificato ai dettami di una politica corrente falsa, imposta e non condivisa.

Lei prima di essere Papa è sicuramente uomo di grande cultura e sensibilità e dunque sa bene che il cambiamento climatico non esiste, è un inganno voluto dalle élite globaliste e dalla finanza internazionale.

Santità, perché ci ha fatto questo? Perché ha voluto proseguire sulla via dell’inganno? Perché ha voluto mortificare il Suo Magistero, mettendo in discussione il dogma della infallibilità del Pontefice?

Se mettere in discussione questo dogma dovesse favorire la riunificazione della Chiesa Cattolica con le Chiese ortodosse d’Oriente, sarebbe cosa utile, ma Lei ha fatto questo per la ragione che ho detto prima, dimenticando che non è la Chiesa Cattolica che deve adeguarsi alle quotidianità del mondo ma è il mondo che deve seguire il Messaggio evangelico e il Magistero della Chiesa.

Santità, il “mondo brucia” per le tante e sanguinose guerre che si combattono per ragioni di opportunismo o di voluta aggressività. Il “mondo brucia” per l’ingiustizia, il “mondo brucia” per i poveri abbandonati privi di speranza e di redenzione, il “mondo brucia” per la cattiveria umana, per il suo allontanamento dalla parola di Dio.

Santità, Lei ci ha deluso, non ci deluda ancora.

Glielo chiedo nel nome di Gesù Cristo del quale Lei è il Vicario in terra.

Mi creda, con il rispetto che Le devo.

Prof. Augusto Sinagra