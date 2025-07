Trump a Macron: ‘Putin vuole prendersi tutta l’Ucraina’

“Vuole prendersi tutto”. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo omologo francese Emmanuel Macron subito dopo la sua telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. È quanto ha rivelato ad Axios una fonte a conoscenza diretta della questione.

Media Usa: “Trump oggi annuncia nuovo piano per Kiev, anche armi offensive”

Il presidente americano Donald Trump intende annunciare oggi un nuovo piano per armare l’Ucraina, che includerà l’invio di dotazioni offensive a Kiev: lo riporta il sito di notizie Axios, citando alcune fonti. La nuova iniziativa – secondo Axios – verrà presentata in un incontro a Washington tra Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Le fonti del sito di notizie Usa affermano che il piano “probabilmente includerà missili a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi in profondità nel territorio russo, inclusa Mosca”. tgcom24.mediaset.it

(ANSA) -KIEV, 14 LUG – L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg, è arrivato questa mattina a Kiev per la sua visita nel Paese annunciata la settimana scorsa: lo ha reso noto su Telegram il principale consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak. “Diamo un caloroso benvenuto in Ucraina al rappresentante speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg”, ha scritto Yermak. “La pace attraverso la forza è il principio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e noi sosteniamo questo approccio”, ha aggiunto. Trump ha annunciato ieri che manderà i missili Patriot all’Ucraina.