Usa, Fda approva vaccino Covid Moderna per bimbi da 6 mesi

Moderna, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda di licenza biologica supplementare per Spikevax, il vaccino anti-COVID-19 dell’azienda, nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni a maggior rischio di COVID-19.

Il vaccino anti-COVID-19 dell’azienda, mRNA-1273, era precedentemente disponibile per la popolazione pediatrica con Autorizzazione all’Uso di Emergenza.

“Il COVID-19 continua a rappresentare una potenziale minaccia significativa per i bambini, soprattutto per quelli con patologie preesistenti. La vaccinazione può essere uno strumento importante per proteggere i più piccoli da malattie gravi e dal ricovero ospedaliero – ha dichiarato il CEO Stephane Bancel – Apprezziamo la diligente revisione scientifica e l’approvazione di Spikevax da parte della FDA per la popolazione pediatrica ad alto rischio di COVID-19”.

Moderna prevede di rendere disponibile il suo vaccino Spikevax aggiornato per le popolazioni idonee negli Stati Uniti per la stagione virale respiratoria 2025-2026.

(Teleborsa) 10-07-2025 15:12

