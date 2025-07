Uccise 26enne incinta con 8 pugnalate, ergastolo per Bujar Fandaj

TREVISO, 09 LUG – E’ stato condannato oggi a Treviso dalla Corte d’Assise alla pena dell’ergastolo Bujar Fandaj, 40 anni (di origine kosovara) artigiano di Altivole (Treviso), riconosciuto come l’autore del crimine che, il 19 dicembre del 2023, determinò la morte di Vanessa Ballan (26), di Riese Pio X (Treviso).

La donna fu trovata priva di vita dal compagno al suo rientro a casa con varie ferite di arma da taglio. I sospetti si concentrarono subito su Bujar con il quale, in precedenza, Ballan aveva intrattenuto una relazione sentimentale interrotta però nell’estate del 2023 per decisione della stessa.

Una scelta che l’uomo non avrebbe accettato e per la quale si sarebbe vendicato inviando all’utenza telefonica del convivente di Ballan immagini esplicite del rapporto clandestino intercorso con la sua compagna. Per questo Bujar fu anche denunciato per stalking e revenge porn, iniziativa che riuscì a porre fine per qualche tempo agli atti persecutori fino a quando l’imputato avrebbe scelto di “punirla” nel modo più cruento.

La donna, cassiera in un supermercato del posto e già madre di un bambino di cinque anni, aveva da poco iniziato un periodo di assenza per una seconda maternità. Entrato nell’abitazione della coppia forzando una porta finestra, Bujar aggredì la giovane colpendola con un coltello per otto volte prima di andarsene per cercare di organizzare un tentativo di allontanamento dall’Italia. L’uomo fu tuttavia fermato dai carabinieri poche ore dopo in casa sua e ammise le proprie responsabilità pur cercando, in seguito, di negare la premeditazione del gesto. (ANSA)