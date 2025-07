Belloni lascia il gabinetto della von der Leyen

La Presse

Elisabetta Belloni, ex direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), lascerà il suo incarico nel gabinetto della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo ha confermato una portavoce dell’esecutivo Ue, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Perché Belloni lascia l’incarico

Belloni era entrata nel team di von der Leyen a fine gennaio come consigliera diplomatica, un ruolo di alto profilo e stretta collaborazione con la presidente della Commissione europea. La sua permanenza a Bruxelles, però, è durata poco più di sette mesi. Secondo quanto riferito da fonti europee, Belloni avrebbe comunicato personalmente a von der Leyen la sua intenzione di dimettersi, motivando la scelta con ragioni di carattere personale.

L’irritazione di Ursula von der Leyen

La decisione sarebbe stata anticipata da un colloquio faccia a faccia con von der Leyen, seguito dall’invio di una lettera formale. Belloni, secondo persone a lei vicine, aveva fin dall’inizio lasciato intendere che la sua sarebbe stata un’esperienza limitata nel tempo, con l’idea di rientrare in Italia entro l’estate.

Tuttavia, la scelta di Belloni non è stata accolta con favore dalla numero uno della Commissione. Anzi, von der Leyen avrebbe provato a convincere la diplomatica a fare un passo indietro e continuare il suo incarico. Senza, però, ottenere alcun esito. Tuttavia, Belloni porterà avanti il suo impegno: in agenda ci sono due importanti missioni dei vertici dell’Unione europea in Cina e Giappone. Al termine, tornerà in Italia.

