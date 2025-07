Terni, violenza sessuale su 22enne: due stranieri riconosciuti dalla vittima

Sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Terni con le accuse di violenza sessuale aggravata dalla condizione di fragilità della persona offesa e lesioni personali. Si tratta di due uomini, un 46enne dominicano e un 48enne peruviano, che – secondo l’accusa – avrebbero violentato una ragazza di 22 anni lo scorso settembre a Terni. I fatti sarebbero avvenuti in largo Liberotti, in un monolocale nella disponibilità dei due indagati.

A denunciare il fatto era stata la ragazza subìto dopo, accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito previsti dal codice rosa. Gli esami tossicologici hanno dato esito negativo, mentre è stato accertato che la ragazza avesse un elevato tasso alcolemico nel sangue. E’ stata lei, nei giorni successivi, a riconoscere i due presunti aggressori attraverso alcune foto di soggetti noti alle forze dell’ordine che i carabinieri del comando provinciale di Terni le hanno sottoposto.

Dopo l’identificazione si è proceduto alla comparazione del Dna trovato sugli indumenti della giovane con quello degli indagati, risultato in entrambi i casi compatibile. Il giudice vuole ascoltare nuovamente la ragazza che dopo i fatti ha accusato un peggioramento delle condizioni psicologiche ed è stata trasferita in un centro di riabilitazione nelle Marche.

Ma la 22enne non parteciperà all’incidente probatorio in programma lunedì mattina. A rappresentarla ci sarà il suo legale e sarà presente anche la psichiatra incaricata dal tribunale di accertare le sue condizioni psichiche per valutare se la ragazza è idonea a testimoniare oppure no. In tal caso la ricostruzione dei fatti dovrà passare attraverso la valutazione di altri elementi. La difesa, a prescindere dalle valutazioni del perito, chiederà che la persona offesa venga ascoltata in audizione protetta.

di Dario Tomassini – www.rainews.it