Novo Nordisk crolla in borsa dopo flop sperimentazione farmaco antiobesitÃ 

ImolaOggiECONOMIA, News 2026

Novo Nordisk

MILANO, 23 FEB – Seduta pesante per la multinazionale danese del farmaco Novo Nordisk dopo aver reso pubblici dati deludenti sulla sperimentazione della terapia antiobesitÃ  Cagrisema. Il titolo a Copenaghen scende infatti dell’8% a 275 corone, con un minimo di giornata a quota 268.

Cagrisema non Ã¨ stato per ora quindi all’altezza dei risultati di Zepbound del gruppo statunitense Lilly, con la sfida del settore farmaceutico che prosegue sul terreno degli antiobesitÃ . A inizio mese il titolo Novo Nordisk, che nel giugno 2024 aveva raggiunto massimi sopra le mille corone, era giÃ  scivolato su dati di ricavi visti in calo per quest’anno tra il 5% e il 13%. (ANSA)

Articoli correlati

Johnson talco

Tumori causati dal talco, Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari

Lilly sponsor di Milano Cortina

Olimpiadi, gruppo farmaceutico Lilly sponsor di Milano Cortina

rianimazione dopo il vaccino Johnson & Johnson

Flop vaccino Escherichia coli, Janssen valuta chiusura stabilimento a Berna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *