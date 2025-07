Estorsione a ex sindaco nel Casertano, arrestato giornalista

I carabinieri della Compagnia di Marcianise, nel Casertano, hanno arrestato il giornalista campano Mario De Michele per estorsione ai danni dell’ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. De Michele è stato arrestato in flagranza di reato.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord. De Michele fu coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria qualche anno fa, quando simulò due falsi attentati ai suoi danni. Per questo gli fu assegnata anche la scorta, poi revocata a seguito delle indagini dei carabinieri di Aversa. Per i falsi attentati, fu condannato nel 2022 a 3 anni e 10 mesi.

https://tg24.sky.it