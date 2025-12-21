Tenta un’estorsione e fugge in auto: albanese ferito dai carabinieri

ambulanza carabinieri

Un 20enne di nazionalità albanese, è rimasto ferito a una spalla dagli spari dei carabinieri dopo essere fuggito a bordo di un’auto durante un controllo

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato nel Pisano. L’intervento dei militari era scattato in seguito alla telefonata di una donna, che aveva chiesto aiuto perché il figlio minorenne stava subendo un’estorsione. Al ragazzo era stato sottratto il telefono cellulare e, secondo quanto riferito, gli aggressori avevano chiesto mille euro per la restituzione.

All’arrivo della pattuglia, uno dei presunti responsabili avrebbe investito un carabiniere per poi allontanarsi a forte velocità. Ne è nato un inseguimento proseguito per diversi chilometri, da Bientina fino a Montopoli. Durante la fuga, i carabinieri hanno esploso cinque colpi di pistola. Due proiettili hanno raggiunto il ventenne, che è stato successivamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono considerate gravi. Il giovane, in arresto, è ricoverato in ospedale. www.tgcom24.mediaset.it

