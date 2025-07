Ostia, massacrato di botte e abbondonato in un carrello della spesa

Ancora un fatto inquietante a Ostia. Un uomo è stato pestato e abbandonato in un carrello della spesa, con le ossa rotte e un cartello al collo con scritto “infame” e “str****”

La vittima, un 40enne che abita Ostia Nuova, è stata trovata vicino a una farmacia, nella zona di piazzale Lorenzo Gasparri, tra via Mario Ruta e via Marino Fasan. Soccorso, l’uomo è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia. I medici gli hanno riscontrato la frattura di una tibia e di una rotula, sommate a una serie di ferite gravi.

Un pestaggio in piena regola che sarebbe avvenuto nella notte. Nel frattempo sono partite le indagini delle forze dell’ordine che nulla lasciano trapelare sul caso.

Stando a quanto appreso da fonti investigative ascoltate da RomaToday si indaga nell’ambito della droga. La zona, d’altro canto, è quella che dista pochi metri da quelli che – almeno una volta – erano i fortini del clan Fasciani prima e del clan Spada poi. Strade dove è possibile trovare ogni tipo di sostanza stupefacente a ogni ora del giorno.

Un altro giallo, dunque, a Ostia dopo l’esplosione avvenuta nella palestra di Gianni e Kevin Di Napoli in via delle Azzorre, e il petardo lanciato sotto l’auto di un uomo – incensurato – davanti a un noto ristorante tra via di Castelfusano e via dei Pescatori. Le indagini sono in corso.

