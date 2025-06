Banche, QUANTITATIVE BALANCING con “Equilibrio di Nash”

QUANTITATIVE BALANCING con “Equilibrio di Nash”

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 28 giugno 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata, Marco Saba ci parlerà Quantitative Balancing, il bilanciamento quantitativo per andare oltre la Crisi. Una Nuova Architettura per la Stabilità Finanziaria un “Equilibrio di Nash” virtuoso, in cui banche, Stato e depositanti trovano conveniente cooperare per la stabilità.

Marco Saba è Membro fondatore del Centro Italiano di Studi Monetari e ci dirà tutto quello che dovremmo sapere in fatto di sicurezza di risparmi e investimenti.

Le crisi ricorrenti che hanno scosso il pianeta, dalla Grande Crisi Finanziaria del 2008 a quella del debito sovrano europeo, hanno incrinato la fiducia di risparmiatori e investitori.

Marco Saba, in questa trasmissione ospite di Armando Manocchia, ci parla del Quantitative Balancing (QB), che non è un’utopia, ma una rivoluzione costruttiva. È una riforma per “ricablare” il sistema finanziario, per renderlo più stabile, più trasparente e più equo, lavorando all’interno delle logiche di mercato ma correggendone le storture più profonde.

Saba spazia dal Signoraggio alla Trasparenza e propone una Riforma rivoluzionaria che Ridefinisce una volta per tutte il Ruolo delle Banche e dello Stato. Insomma, un cambio di paradigma epocale perché trasforma la banca da “proprietaria” dei soldi che le affidiamo a “custode”, come la stragrande maggioranza dei clienti pensa che sia e che ora non è. Inoltre, riconosce il signoraggio per quello che è.