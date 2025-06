Spese militari, Meloni: ‘non distoglieremo un euro dalla tutela degli italiani’

“Questo è un vertice importante anche per gli impegni che vengono assunti. Sono impegni significativi e sostenibili per l’Italia. Si tratta di spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza in un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ci consente di assumere questi impegni sapendo già che non distoglieremo un euro dalle altre priorità del Governo a difesa e a tutela degli italiani“.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine del vertice Nato, in riferimento all’impegno di aumentare le spese della difesa fino al 5% del Pil. (ITALPRESS)

Spese militari, nel 2024 l’Italia ha sborsato (dilapidato) 33,4 miliardi di euro, che triplicheranno nei prossimi anni.

In termini pro capite, ogni italiano dovrebbe contribuire con circa 650 euro in più all’anno “per la difesa”.