Lite in sala operatoria durante intervento, chirurgo picchia assistente

Insulti all’assistente. Grida, urla e poi la minaccia “non ti voglio più vedere qui”. E un ‘colpo’ che sembra uno schiaffo

Il tutto in sala operatoria, con il paziente sul tavolo, mentre era in corso un intervento. È quanto accaduto al Policlinico di Tor Vergata e ora il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha promesso sanzioni nei confronti del medico dopo la verità dei fatti. “Abbiamo convocato la commissione disciplinare per la prossima settimana. Spero che faccia altrettanto l’Ordine dei medici”, ha affermato il governatore ribadendo qual è la sua posizione in merito all’accaduto, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti: “Questo chirurgo che ha pronunciato certe frasi e picchiato la sua assistente non deve più entrare in sala operatoria né entrare in contatto con gli studenti”.

Nell’audio di un video fatto di nascosto, presumibilmente con il cellulare rivolto verso il basso, dove si riconoscono le scarpe di due persone, non si vede la sala operatoria ma si sente chiaramente tutta la discussione: “Hai capito come funziona questo c… di intervento? Imbecille. Se tu non mi parli come c… lo capisco? E così difficile per te capire una cosa genere? Ti ho chiesto quattro volte dove sta la pinza 4. Devi parlare. Imbecille. Vergognati”.

Dopo i primi momenti si sente la voce femminile di un’assistente. “Si vergogni lei invece”. Frase a cui il medico replica: “togliti dal c… Te ne devi andare e non ti voglio mai più vedere in sala operatoria”. Poi un rumore, come di un colpo, o uno scontro, che sembrerebbe uno schiaffo. Negli ultimi istanti la donna dice solo “va bene”, ed esce. E il medico richiede ai presenti la pinza.

La direzione Aziendale del policlinico di Tor Vergata , dopo la segnalazione del fatto avvenuto a inizio giugno, ha avviato una indagine interna. La conclusione della fase istruttoria sarebbe prevista per lunedì 23 giugno. A cui poi seguirà il Comitato dei Garanti del policlinico. Dopo l’accaduto e le parole del governatore Rocca, a rispondere è anche l’ordine dei medici di Roma: “Faremo tutto gli accertamenti dovuti”, ha detto il presidente Antonio Magi

. “L’Ordine – ha aggiunto – farà quanto previsto: sentirà l’ospedale ed eventualmente i protagonisti”. Intanto non ci sono notizie certe sul paziente in sala operatoria. Ma secondo alcune fonti amministrative, sarebbe deceduto, ma se così fosse, le cause non sarebbero necessariamente legate a quanto avvenuto tra i due medici. ANSA