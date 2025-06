“Propaganda islamista”, angioletto legge il Corano: bufera sul lavoretto scolastico

“l’islamizzazione nelle scuole va fermata perché l’educazione dei nostri figli non può essere lasciata a imam e a insegnanti politicamente schierati”

di Francesca Galici – Le segnalazione che proviene da Civitavecchia inserisce un altro tassello nel preoccupante puzzle dell’integrazione al contrario, che prevede una prostrazione dei valori comuni e tradizionali italiani a quelli tipici dei Paesi di provenienza dei cittadini stranieri. Dopo la chiusura della scuola di Pioltello per il Ramadan e la preghiera dei bambini nel centro islamico in Veneto, il consigliere comunale di Civitavecchia della Lega, Antonio Giammusso, e alcuni genitori, hanno segnalato quanto accaduto in una scuola elementare locale dove, come riferisce il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso “alcune maestre avrebbero ‘commissionato’ questo lavoretto ai propri alunni. Un angelo che legge compiaciuto il Corano”.

L’immagine è effettivamente che viene allegata dal sottosegretario è quella di un tipico lavoretto scolastico per bambini, un angelo in cartone con tanto di ali che tra le mani ha un libro rosso. Fino a pochi anni sarebbe stato logico pensare che avesse una Bibbia, visto che la sua figura richiama la religione cattolica, ma proprio per evitare fraintendimenti e trasmettere un messaggio chiaro, è stato fatto scrivere “Corano” in lettere dorate sulla copertina. “Sbaglia chi minimizza e sottovaluta la portata di tale messaggio. Ma poi, mi chiedo: possibile che si debba stravolgere sempre tutto? Mi piacerebbe conoscere le docenti che hanno avuto questa idea”, conclude Sasso.

Un messaggio di biasimo è arrivato anche dall’onorevole Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, che allegando la stessa immagine denuncia “questa pericolosa deriva che consegna persino i più piccoli alla propaganda islamista“. Per Sardone “ormai siamo a un punto di non ritorno: l’islamizzazione nelle nostre scuole va fermata a ogni costo perché l’educazione dei nostri figli non può essere lasciata a imam e a insegnanti politicamente schierati. La sinistra applaudirà, come sempre, anche questa scelta sbandierando il solito multiculturalismo?”. Ma questa, conclude, “è una pericolosa deriva che consegna persino i più piccoli alla propaganda islamista”. Per il momento non vi sono state repliche da parte della scuola davanti alla denuncia pubblica.

Non è nemmeno chiaro quale sarebbe l’intento di unire un simbolo cattolico come un angelo al Corano, libro sacro dei musulmani che, come dice Sardone, “invita i fedeli di Allah a uccidere i miscredenti, ovvero i cristiani e gli ebrei”.

www.ilgiornale.it