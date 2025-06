Netanyahu: “Non c’è veto di Trump su uccisione di Khamenei”

Donald Trump non ha vietato a Israele di uccidere l’ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran

E’ il premier israeliano Benjamin Netanyahu ad affermare che non esiste nessun veto esplicito della Casa Bianca su un eventuale piano per colpire Khamenei. “Ci sono così tante notizie false su conversazioni che non sono mai avvenute e non ho intenzione di entrare nel merito”, dice Netanyahu rispondendo a Fox News alla domanda, su una notizia di Reuters, secondo cui Donald Trump tracciato una linea invalicabile. “Facciamo ciò che è necessario”, chiosa.

Il tema è salito alla ribalta sin dalla scorsa notte, quando un alto funzionario israeliano, a, Wall Street Journal, ha definito Khamenei ”non off limits”.

“Sono stato in contatto costante con il presidente Trump, ci conosciamo da anni. Ovviamente, abbiamo informato i nostri amici americani e il presidente Trump, nostro grande amico”, prima di avviare l’operazione.

“È un leader risoluto. Non ha mai intrapreso la strada battuta da altri per cercare di negoziare con l’Iran da una posizione di debolezza offrendo a Teheran sostanzialmente un percorso per arricchire l’uranio e per arrivare quindi alla bomba atomica. Ha stracciato l’accordo fasullo”, dice riferendosi all’intesa cancellata.

Israele ha le armi per colpire gli impianti iraniani nel sottosuolo? “Abbiamo sicuramente fatto parecchio. Abbiamo distrutto l’impianto principale di Natanz. È il principale impianto di arricchimento. Non entrerò nei dettagli di tutti i nostri obiettivi. Non voglio entrare in piani operativi specifici”.

“Abbiamo parecchi assi nella manica. Gli iraniani sono rimasti completamente sorpresi dalla nostra operazione. Quindi abbiamo un’autostrada libera per Teheran e ora possiamo colpire gli obiettivi prefissati”. Adnkronos