Perugia, ragazzino denuncia: ‘violentato nei bagni della piscina’

Un minorenne ha denunciato di essere stato violentato all’interno degli spogliatoi o dei bagni (particolare non ancora chiaro) di una piscina a Perugia e su quanto successo è in corso un’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo umbro. A riportare la notizia sono giornali e media locali.

L’episodio sarebbe avvenuto durante l’orario di apertura della struttura. Il ragazzo è stato quindi assistito da dei coetanei e dal personale di servizio. E’ stata quindi fatta intervenire un’ambulanza e la polizia. Il presunto aggressore si sarebbe poi allontanato e sono in corso indagini per risalire alla sua identità anche ricorrendo alle immagini del sistema di videosorveglianza della piscina.

“Qualcosa che non potevamo neanche immaginare” ha commentato con la Nazione uno dei responsabili della struttura. “Siamo senza parole – ha aggiunto – per quello che è successo un episodio grave per il quale esprimiamo a massima vicinanza al ragazzo che, ci auguriamo, stia bene e che possa superare questo momento difficile. Confidiamo nelle indagini che possano chiarire l’accaduto rapidamente e individuare il presunto responsabile”. ANSA