Migranti, Ocean Viking verso Carrara: 70 a bordo

Nuovo sbarco a Marina di Carrara. La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée, con 70 migranti a bordo, è attesa al porto lunedì 16 giugno

Lo sbarco, riferisce il Comune, è previsto per le 9 alla banchina Taliercio.L’imbarcazione sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 70 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale. Dalla banchina i migranti saranno accompagnati alla fiera Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati, ripartiranno per le strutture di accoglienza.

Per la Ocean Viking sarà la terza volta a Carrara in poco più di tre mesi, la sesta in totale a partire dal gennaio 2023. Con i migranti in arrivo lunedì il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando Maina è stata dichiarata ‘porto sicuro’ salirà a 2.210. www.lanazione.it