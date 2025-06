Conte: ‘governo dica se condanna l’attacco di Nethanyahu’

“Il governo non ci ha detto se condanna o no l’attacco all’Iran di Netanyahu – che ormai ha una condotta criminale – a infrastrutture, non solo a vertici militari ma anche a vertici civili, a scienziati iraniani. In più, sta perseguendo, e lo ha detto chiaramente, un cambio di regime. In tutti i paesi, dalla Libia all’Afghanistan all’Iraq, in cui siamo andati per cambiare i regimi, i risultati sono stati disastrosi. E noi che facciamo? Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale?”.

Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione a Palermo, organizzata sul tema della sanità

. “ll 21 giugno a Roma noi ci saremo, perché siamo da sempre in prima linea per dire no al riarmo, no a una corsa all’escalation militare. Vogliamo politici e governanti che si assumano la responsabilità e il coraggio di indirizzare i conflitti verso una soluzione. Abbiamo bisogno che si ritorni alla diplomazia”. (ANSA)