Rimini, malore in casa: muore 49enne

Lacrime e incredulità per la scomparsa di Valentina Giulianelli, scomparsa a soli 49 anni dopo aver accusato un malore improvviso in casa

La donna è stata ricoverata per due giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Apprezzata per la sua generosità e il suo approccio solare con tutti, era molto conosciuta a Rimini, Bellaria e anche in Valmarecchia di dove era originaria: il marito, Luca, è tra i gestori del centro Padel di Igea Marina. La famiglia vive a Covignano.

Sono stati davvero in tanti, in queste ore, a ricordare la figura di Valentina. Tanti i messaggi sui social e di vicinanza alla famiglia. “Sconvolta quando ho saputo la notizia, ti mando un abbraccio”, uno dei tanti messaggi. E ancora: “Una donna indimenticabile, stupenda per sempre. Un abbraccio ai suoi cari”.

