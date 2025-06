Malore in vacanza, morta campionessa azzura di volley Barbara Siciliano

È morta improvvisamente all’età di 52 anni Barbara Siciliano, ex pallavolista della Nazionale italiana originaria di Sanremo

L’ex campionessa azzurra ha accusato un malore di origine cardiaca mentre si trovava in spiaggia a Varazze, in Liguria. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Lavagna, si è spenta nella giornata di ieri, giovedì 12 giugno. A ufficializzare la notizia della scomparsa è stata la Federazione Italiana Pallavolo.

“Il presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la Fipav si uniscono al dolore della famiglia di Barbara Siciliano per la sua prematura scomparsa”, si legge.

Barbara Siciliano: la carriera, le 39 volte in nazionale

Una carriera brillante, quella della pallavolista classe ’72, che per 39 volte ha indossato la maglia della Nazionale azzurra. Dopo aver esordito in Liguria, Siciliano si era trasferita a Modena, dove si è affermata rapidamente come una delle protagoniste della pallavolo femminile italiana, conquistando la convocazione in Nazionale e partecipando ai Mondiali del 1994 in Brasile. Dopo la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1995, Barbara ha girato l’Italia vestendo le maglie di diversi club, prima di concludere la sua carriera nel 2010 nelle serie minori.

Attualmente allenava il settore giovanile della Pro Patria, a Milano, dove giocano anche le sue due figlie. Sotto choc il mondo dello sport e non solo. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi da ex compagne di squadra, dirigenti e amici che ne ricordano l’inesauribile energia, “dentro e fuori dal campo”.

www.today.it