Elicottero caduto a NY, morto dirigente Siemens con la famiglia

ROMA, 11 APR – A bordo dell’elicottero caduto ieri nel fiume Hudson a New York c’erano Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni: lo ripotano i media internazionali, che citano fonti della polizia.

Nell’incidente è morto anche il pilota 36enne dell’elicottero Bell 206 della società New York Helicopters, che non è stato ancora identificato.

Escobar era stato nominato a capo della divisione Siemens per la Spagna e l’Europa sudoccidentale nel 2022, secondo un comunicato stampa del gruppo. La famiglia era arrivata a New York da Barcellona, hanno riferito due funzionari spagnoli a ABC News. I media mondiali pubblicano questa mattina un video di pochi secondi, ripreso da un passante, che mostra l’elicottero mentre precipita in acqua. (ANSA)