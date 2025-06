Avv. Taormina: “morta Maria Fascetto Sivillo, magistrato onesto ucciso dalla magistratura italiana”

“E’ MORTA MARIA FASCETTO SIVILLO UN MAGISTRATO ONESTO E GIUSTO UCCISO DALLA MAGISTRATURA CHE SI MERITA QUESTO PAESE INCAPACE DI TUTTO”

di Carlo Taormina – Uccisa dalla magistratura italiana che l’ha illecitamente perseguitata per 10 anni, questa notte e’ morta Maria Fascetto Sivillo, magistrato presso il tribunale di Catania dove esercitava le funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari.

Aveva avuto forza e coraggio per denunziare tutte le anomalie che caratterizzavano quel settore chiamando in causa tutti i responsabili senza risparmiare nessuno, anche ai massimi livelli. Ne è scaturita una violenta crociata che da Catania, ad opera di pezzi importanti della magistratura associativa, si era rinsaldata con i corrispondenti associativi del Consiglio Superiore della Magistratura determinandone l’isolamento ed una cacciata attraverso la sospensione dalle funzioni che ha determinato differenze, umiliazione e depressione che ne hanno minato il fisico, divenuto preda di un cancro cerebrale incurabile.

Gravi le responsabilità morali e giuridiche dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura che non ha fatto altro che traccheggiare in attesa che il magistrato morisse lasciandolo sprofondare nel dolore e nella disumana disperazione.

Preannuncio una azione giudiziaria per la individuazione dei responsabili di questo omicidio, confortato dalle attestazioni di eminenti studiosi della scienza medica e della medicina legale, non essendo tollerabile che quelle istituzioni giudiziarie che dovrebbero essere la nostra suprema garanzia,possano giungere, sempre impunite, a questi gradi di violenza e di disprezzo anche al loro interno per questioni di sporco potere.

Parafrasando Hobbes: homo homini lupus, iudex indici lupissimus!

Dalla pagina FB dell’Avv.Carlo Taormina