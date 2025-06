Referendum, Magi: ‘quorum è ostacolo alla democrazia’

“Una parte di elettorato è andato a votare ed è superiore all’elettorato che legittima il governo che in questo momento è in carica”

Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi in una conferenza stampa al comitato per il quesito sulla cittadinanza e parlando dei numeri dei votanti.

“Questa grossa parte di elettorato non potrà vedere soddisfatta la propria richiesta e questa è una prima grande questione di democrazia che “riguarda il quorum che è divenuto un ostacolo alla democrazia” e per questo “proporremo alle forze politiche in Parlamento, a partire da quelle che si sono pronunciate per il sì di sostenere una riforma costituzionale che lo elimini”.A NSA