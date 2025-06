Bresso, uccide di botte un connazionale: arrestato marocchino

MILANO, 07 GIU – Un 41enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri per l’omicidio del suo coinquilino, un connazionale di 44 anni, in un appartamento in via Don Vercesi a Bresso, nel Milanese

La vittima è stata trovata senza vita dai militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, allertati la notte scorsa da alcuni vicini di casa che avevano udito le grida di una lite.

A ricostruire l’accaduto sono stati altri due coinquilini che, sentiti dai carabinieri, hanno riferito della discussione e delle percosse che il più giovane avrebbe inflitto all’altro uomo fino ad ucciderlo. (ANSA)