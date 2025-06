Roma, furto da 7000 euro a Dolce&Gabbana: peruviana denunciata

Una peruviana di 27 anni aveva fatto shopping gratis nel negozio di Dolce&Gabbana. A bloccarla sono stati gli agenti della polizia locale

Secondo quanto appreso, nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno una dipendente dell’attività commerciale che si trova a piazza di Spagna si è insospettita dei movimenti di una clienti e ha allertato una pattuglia dei caschi bianchi, dopo un primo tentativo di fermare la donna.

Gli agenti, in poco tempo, hanno identificato la ragazza che è stata trovata in possesso di una borsa schermata che conteneva merce di provenienza illecita di un valore superiore ai 7mila euro tra borse, occhiali e accessori di noti marchi della moda. La 27enne, così, è stata accompagnata negli uffici di via della Greca dove, al termine delle verifiche sulla propria regolarità circa la sua posizione sul territorio nazionale, è stata denunciata per furto.

