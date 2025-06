Morto improvvisamente il comico Gianfranco Butinar

È morto per un infarto a 51 anni Gianfranco Butinar, imitatore, comico e attore romano

L’ultima esibizione risale solo a pochi giorni fa in un locale della capitale. Sui profili social dell’artista si annuncia che i funerali saranno celebrati il 7 giugno nella chiesa di Ostia Lido Regina Pacis alle ore 15. Presenza costante in radio e tv, è celebre per aver imitato oltre un centinaio di personaggi: i più amati sono Bruno Pizzul, Franco Califano, Francesco Totti, Antonio Cassano, ma anche Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Mario Balotelli e Maurizio Costanzo.

Il ricordo sui social

Sui social è ricordato con nostalgia da amici e colleghi non solo per il suo grande talento ma anche per la sua gentilezza d’animo. In particolare Rete Oro sulla pagina di “Sport In Oro – La Domenica Sportiva dei Dilettanti” dove era protagonista scrive: “Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto”.

La carriera in tv

Nella sua carriera ha collaborato con Radio Radio, ha partecipato a “Rai dire gol”, programma della Gialappa’s Band, in occasione dei Mondiali del 2002 e degli Europei del 2008 e Rai dire Sanremo nel 2003. Nel 2010 ha preso parte a Mai deejay gol su Radio Deejay e come ospite, ad alcune puntate di Noi dire gol su Rtl 102.5, entrambe con la Gialappa’s Band. È ospite anche delle trasmissioni Calciomercato speciale Mondiali e Speciale Calciomercato su Sky, nel 2012 anche su Rai Radio2 a Chiambretti ore 10.

Dal 2014 è protagonista di alcuni sketch nel programma mattutino A qualcuno piace presto in onda su m2o. Nel 2016 sempre con la Gialappa’s Band in Rai Dire Europei su Rai 4 e su Radio2. Nel 2018 conduce la trasmissione Teste di Calcio su Rmc Sport Network. Dal 2020 è ospite di Tiki Taka – La repubblica del pallone condotta da Piero Chiambretti.

Tra cinema e teatro

Nel 2014 ha interpretato Franco Califano nel film diretto da Stefano Calvagna Non escludo il ritorno e ha recitato in molte pièce teatrali. Con Gianni Ippoliti ha ideato lo spettacolo “Tutti i calci minuto per minuto”.

