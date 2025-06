Danneggiamenti e minacce, nuova denuncia per il trapper Mohamed Amagour

Nuovi guai per il 21enne trapper Baby Touché. Dopo i daspo urbani ricevuti a Padova, Ponte San Nicolò (Padova), Vicenza e Venezia, ora rischia un nuovo foglio di via

L’ultimo episodio di violenza è avvenuto a Monselice, nel Padovano, nel pomeriggio di martedì. Il giovane, il cui vero nome è Mohamed Amine Amagour, assieme a un coetaneo è stato protagonista di un alterco con il gestore della piscina comunale della cittadina. Che lo ha quindi denunciato per minacce e danneggiamento.

Al Corriere del Veneto il gestore della piscina, Marco Canova, ha raccontato che Baby Touché e alcuni amici hanno aggredito verbalmente un’addetta, pretendendo di avere cinque sdraio senza pagare. La ragazza ha quindi chiesto aiuto al titolare, che è intervenuto: “Dopo aver ricevuto pesanti insulti, proprio il trapper mi ha spinto per terra, facendomi cadere in un angolo. Non volevano andarsene e, anzi, continuavano a rincorrermi e a gridare”, ha raccontato al quotidiano.

Canova ha quindi chiamato i carabinieri, ma secondo il suo racconto “Nemmeno i militari sono riusciti a lavorare facilmente, con questo gruppo che continuava a muoversi in modo assolutamente confusionario, lanciando cose e scappando”. Alla fine “li abbiamo mandati fuori e dopo aver ricevuto un ‘Ti aspettiamo la prossima volta’ ho deciso, ovviamente, di denunciare”. E giovedì la denuncia è stata formalizzata, mentre i carabinieri, da parte loro, trasmetteranno alla Procura i riscontri sull’accaduto.

Baby Touché, di origini marocchine ma nato a Padova e noto in Veneto per le sue condotte sopra le righe, non è del resto nuovo a episodi di violenza. Uno dei più gravi risale al febbraio 2022, quando fu coinvolto nell’aggressione al trapper Carter5Star davanti alla stazione di Padova. A giugno 2022 toccò invece a lui subire un’aggressione, questa volta a Milano: venne sequestrato e picchiato da un gruppo che faceva capo a un altro trapper, Simba La Rue. Il quale venne poi a sua volta accoltellato da un conoscente di Baby Touché.

Nel 2023 una nuova rissa, questa volta al Pride Village della fiera di Padova: l’episodio gli costò un daspo urbano, della durata di 3 anni. Un anno dopo, altro episodio: sorpreso dai carabinieri mentre lasciava libero un pittbull in un parco, reagì con violenza e venne denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ricevendo un nuovo foglio di via.

